Мужчине оторвало кисть после взрыва гранаты на Кубани
В Тихорецком районе 28 августа мужчине ампутировали кисть после взрыва найденной им на свалке гранаты
В станице Терновской 39-летний местный житель нашел на свалке гранату около месяца назад. Она была в пакете со взрывателем. Снаряд взрорвался у мужчины в руках, его госпитализировали и ампутировали ему кисть, пишет РЕН ТВ.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что материал зарегистрировали, проводится проверка.
Как сообщали Юга.ру, это уже не первый случай взрыва найденных снарядов. В начале мая у Покровского озера нашли тело мужчины, у которого в руках, по словам очевидцев, взорвалась граната. В Апшеронском районе 30 июля 12-летний мальчик нашел патрон, который взорвался у него в руке.
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