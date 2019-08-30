Мужчине оторвало кисть после взрыва гранаты на Кубани

Краснодарский край

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В Тихорецком районе 28 августа мужчине ампутировали кисть после взрыва найденной им на свалке гранаты

В станице Терновской 39-летний местный житель нашел на свалке гранату около месяца назад. Она была в пакете со взрывателем. Снаряд взрорвался у мужчины в руках, его госпитализировали и ампутировали ему кисть, пишет РЕН ТВ.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что материал зарегистрировали, проводится проверка.

Как сообщали Юга.ру, это уже не первый случай взрыва найденных снарядов. В начале мая у Покровского озера нашли тело мужчины, у которого в руках, по словам очевидцев, взорвалась граната. В Апшеронском районе 30 июля 12-летний мальчик нашел патрон, который взорвался у него в руке.

Взрыв Медицина Оружие Полиция Тихорецкий район

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