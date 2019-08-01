В Краснодарском крае ребенок пострадал от взрыва патрона

Краснодарский край

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В Апшеронском районе 30 июля 12-летний мальчик нашел патрон, который взорвался у него в руке

Во время прогулки 12-летний мальчик нашел на берегу реки на хуторе Зазулин ржавый патрон. Он ударил по нему камнем, из-за чего патрон взорвался.

Ребенка доставили в больницу с травмой руки. По данному факту полицейские начали проверку, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, вечером 4 июня в городе Гулькевичи Краснодарского края произошел взрыв гранаты, пострадали ребенок и трое взрослых.

Апшеронский район Взрыв Дети Оружие Полиция

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