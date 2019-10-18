Хабенский и Нагиев примут участие в фильме, съемки которого начались на бизнес-форуме в Краснодаре

В Краснодаре 18 октября на бизнес-форуме «Дело за малым» начали снимать киноленту «Любовь и прочие активы»

О чем эта картина? Художественный фильм посвящен взаимоотношениям между людьми, а также развитию международного бизнеса. Зрителям покажут историю американки, которая приехала в командировку в Краснодарский край, и кубанского бизнесмена, ищущего пути развития своей компании. Кто снимает фильм? Соглашение о съемках подписали власти Краснодарского края и ООО «Кинокомпания Царь Pictures» в июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Рабочее название картины — «Любовь и прочие активы». Съемками занимается кубанская компания «МедведьФильм Продакшн».

Где будут проходить съемки? Они стартовали 18 октября на бизнес-форуме «Дело за малым» в краснодарском выставочном центре «Экспроград». Съемки на этой площадке продлятся два дня, рассказала ТАСС исполнительный продюсер компании «МедведьФильм продакшн» Юлианна Медведева. Помимо России ленту планируют снимать в Китае и США. Медведева добавила, что некоторые эпизоды будут записаны на многих площадках Краснодарского края. В регионе задействуют бизнес-центры, агропромышленные предприятия и курорты.