Хабенский и Нагиев примут участие в фильме, съемки которого начались на бизнес-форуме в Краснодаре
В Краснодаре 18 октября на бизнес-форуме «Дело за малым» начали снимать киноленту «Любовь и прочие активы»
О чем эта картина? Художественный фильм посвящен взаимоотношениям между людьми, а также развитию международного бизнеса. Зрителям покажут историю американки, которая приехала в командировку в Краснодарский край, и кубанского бизнесмена, ищущего пути развития своей компании.
Кто снимает фильм? Соглашение о съемках подписали власти Краснодарского края и ООО «Кинокомпания Царь Pictures» в июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Рабочее название картины — «Любовь и прочие активы». Съемками занимается кубанская компания «МедведьФильм Продакшн».
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Где будут проходить съемки? Они стартовали 18 октября на бизнес-форуме «Дело за малым» в краснодарском выставочном центре «Экспроград». Съемки на этой площадке продлятся два дня, рассказала ТАСС исполнительный продюсер компании «МедведьФильм продакшн» Юлианна Медведева.
Помимо России ленту планируют снимать в Китае и США. Медведева добавила, что некоторые эпизоды будут записаны на многих площадках Краснодарского края. В регионе задействуют бизнес-центры, агропромышленные предприятия и курорты.
Кто примет участие? Главные роли в фильме исполнят голливудские и российские актеры. Полный список артистов держат в секрете, но Медведева отметила, что в актерский состав войдут Дмитрий Нагиев и Константин Хабенский.
Отмечается, что на форуме «Дело за малым» устроили кастинг на участие в игровых сценах, в котором могли принять участие все желающие.
Когда состоится премьера? Съемки собираются завершить во второй половине 2020 года. Релиз проекта запланирован на начало 2021 года. Премьера картины должна пройти в Краснодаре.
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