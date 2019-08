В Сочи сценаристы сериала «Воронины» из-за ливня переписали сюжет

View this post on Instagram

Продолжаю репортаж со второго дня экспедиции. Посидели, подождали, не дождались и работаем. Ибо погода погодой, а надо делать дело#экспедиция#деньвторой#сочи#воронины @volkovihome @tv_ctc @voroniny_sts @voroniny_family_love @voroniny_love_ @stas_duzhnikov