В Сочи сценаристы сериала «Воронины» из-за ливня переписали сюжет
В Сочи 18 августа сильный ливень прервал съемки сериала «Воронины», из-за этого пришлось переписать сценарий
Актриса Екатерина Волкова, играющая Веру Воронину, рассказала в своем инстаграме, что в Сочи планировалось снять несколько «жарких серий на пляже».
«Если Воронины снимают на натуре, начинается дождь, где бы ни высаживалась наша экспедиция. И он все льет и льет, доводя до нервного тика всю съемочную группу. Благо, с нами прилетели и сценаристы, которые переписали сценарий на месте, и можем снимать даже в таких условиях», — написала актриса.
На официальной странице сериала в инстаграме также появился пост о съемках в Сочи, в котором говорилось, что 18 августа у актеров был уже третий день съемок на курорте, куда «Воронины» вернулись спустя два года: в 2017-м ситком в Сочи снимали 10-13 серии 20-го сезона. Премьера нового, 23-го сезона запланирована на 4 февраля.
«Воронины» — российский комедийный сериал, выходящий на телеканале СТС с ноября 2009 года. У шоу нет строгой сюжетной линии, а потому оно считается ситкомом — классической ситуационной комедией. В главный ролях снимаются Георгий Дронов, Екатерина Волкова, Борис Клюев, Анна Фроловцева и другие.
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