НПФ «Сафмар» занял третье место по доходности среди крупнейших по накоплениям пенсионных фондов
Банк России в августе подвел итоги работы негосударственных пенсионных фондов в первом полугодии, которые показали, что фонд «Сафмар» сохранил показатели доходности
В Центробанке отметили, что на рост пенсионных средств оказали влияние положительные результаты инвестиционной деятельности. Доходность в части инвестирования средств пенсионных накоплений показали все 33 фонда, в отношении размещения средств пенсионных резервов — 43 из 47 фондов.
Негосударственный пенсионный фонд «Сафмар», входящий в промышленно-финансовую группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, занял третье место по доходности инвестирования средств пенсионных накоплений среди крупнейших НПФ. Этот показатель составил 10,31% годовых. Доходность пенсионных резервов в первом полугодии 2019 года достигла 10,66% годовых. Показатель инфляции, по данным Росстата, в первом полугодии составил 2,5%, сообщили в пресс-службе НПФ «Сафмар».
По данным Банка России, «Сафмар» входит в пятерку крупнейших НПФ по объему пенсионных накоплений и выплат по ОПС (накопительная пенсия, единовременные и срочные выплаты), числу застрахованных лиц, количеству клиентов, получающих пенсии по ОПС.
Объем пенсионных накоплений под управлением фонда составил по итогам первого полугодия 254 млрд рублей, резервов — 8,4 млрд рублей. Число застрахованных клиентов достигло 3,9 млн человек, участников по негосударственному пенсионному обеспечению — 81,2 тыс. граждан. Это показатели объединенного фонда, включающего НПФ «Доверие».
Как сообщали Юга.ру, пенсионный фонд «Сафмар» планирует к концу 2019 года вывести из своего инвестиционного портфеля все активы без кредитных рейтингов.
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