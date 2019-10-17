«Ростелеком» и администрация Ставрополя запускают проекты «Умный город» и «Чистое небо»

«”Ростелеком”, обладая опытом и компетенциями в развитии городов нового поколения, формирует комфортные условия для горожан при использовании цифровых сервисов как в повседневной жизни, так и в профессиональной сфере. Наша компания и администрация города будут работать в едином информационном пространстве для внедрения технологий "Умного города" в Ставрополе, которые позволят повысить эффективность управления городскими ресурсами и инвестиционную привлекательность региона в целом», — отметил Роман Завязкин, директор Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком».

Подписанные соглашения предполагают намерения сторон взаимодействовать по вопросам разработки предложений и оказания консультационной поддержки при реализации проекта «Умный город», а также перенос воздушных коммуникаций операторов с вертикальных опор электропередач в подземные линейно-кабельные сооружения связи в рамках программы «Чистое небо» в Ставрополе. Размещение волоконно-оптических линий под землей демонстрирует экономический эффект, так как сокращаются затраты на эксплуатацию сетей, в том числе за счет снижения уровня аварийности коммуникаций. Кроме того, подобный способ строительства сетей связи наиболее безопасен для жителей города и заметно улучшает его внешний облик.

«"Ростелеком" можно по праву назвать якорным партнером администрации Ставрополя. Компания активно участвует в жизни краевого центра, в различных городских проектах. Я уверен, что нынешнее Соглашение станет еще одним важным шагом на пути к улучшению качества жизни горожан. Цифровые решения — это уже наше настоящее и, конечно, будущее. И совместными усилиями мы сделаем их применение еще более эффективным», — прокомментировал Александр Мясоедов, первый заместитель главы администрации Ставрополя.