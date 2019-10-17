В Сочи стартовал ежегодный всероссийский форум «Взгляд в цифровое будущее»

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

В Сочи 17 октября начал работу VII ежегодный общероссийский форум «Взгляд в цифровое будущее»

Главной темой форума в 2019 году стало развитие умных городов как экосистемы, которая предполагает цифровизацию всех отраслей: от организации безопасности и управления городским хозяйством до медицинского обеспечения и системы образования. На форуме также рассмотрят вопросы реализации и финансирования проектов по созданию умных городов и обсудят проблемы, возникающие в процессе цифровизации.

Читайте также:

Форум традиционно организовал «Ростелеком» при поддержке Совета Федерации Федерального собрания России. Участниками форума стали представители федеральных и региональных органов государственной власти России, бизнес-сообщества, заинтересованного в развитии цифровой экономики, и эксперты в области информатизации различных отраслей, сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

«Для нашей компании направление "умный город" — стратегический приоритет для развития. Различные проекты цифровизации городов мы реализовали уже в более чем 50 регионах страны», — рассказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко добавил, что компания выстраивает процесс внедрения «умного города» так, чтобы экономить городские ресурсы.

Благоустройство Ростелеком Сочи Технологии Форумы

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Задержан начальник управления ЖКХ Таганрога — «РБК Ростов»
В Краснодаре 18 октября начнет работать новый трамвайный маршрут
Появилось видео с моментом аварии на остановке в Краснодаре
На Кубани банда отмыла 1,5 млрд рублей наличными
В Краснодаре водитель врезался в остановку с людьми
После отравления двух рабочих в Кореновске временно закрыли цех сахарного завода

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале