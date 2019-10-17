В Сочи стартовал ежегодный всероссийский форум «Взгляд в цифровое будущее»

В Сочи 17 октября начал работу VII ежегодный общероссийский форум «Взгляд в цифровое будущее»

Главной темой форума в 2019 году стало развитие умных городов как экосистемы, которая предполагает цифровизацию всех отраслей: от организации безопасности и управления городским хозяйством до медицинского обеспечения и системы образования. На форуме также рассмотрят вопросы реализации и финансирования проектов по созданию умных городов и обсудят проблемы, возникающие в процессе цифровизации.

Форум традиционно организовал «Ростелеком» при поддержке Совета Федерации Федерального собрания России. Участниками форума стали представители федеральных и региональных органов государственной власти России, бизнес-сообщества, заинтересованного в развитии цифровой экономики, и эксперты в области информатизации различных отраслей, сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

«Для нашей компании направление "умный город" — стратегический приоритет для развития. Различные проекты цифровизации городов мы реализовали уже в более чем 50 регионах страны», — рассказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко добавил, что компания выстраивает процесс внедрения «умного города» так, чтобы экономить городские ресурсы.