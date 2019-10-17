В Новороссийске в доме нашли тело 12-летней девочки
В Новороссийске Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели школьницы
Тело 12-летней девочки обнаружили дома ее родители. По факту смерти несовершеннолетней проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщила порталу Юга.ру старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Элла Тюкова.
Следователям пока не удалось узнать у родителей, в каком состоянии был ребенок накануне смерти. «Наша газета Новороссийск» написала, что причиной смерти стало отравление неизвестным веществом, однако в СК эту информацию не подтвердили.
Ранее Юга.ру рассказывали, что 12 октября в больнице Ялты от пневмонии скончался 12-летний мальчик, который отдыхал в лагере «Артек». В начале октября в самолете Москва — Грозный умерла двухмесячная девочка. Ребенка доставили в больницу, однако реанимировать ее не удалось.
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