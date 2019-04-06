В Сочи пройдет саммит Россия — Африка
В Сочи 24 октября состоится первый в истории саммит Россия — Африка
Об этом 6 апреля сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров.
«С учетом председательства Египта в Африканском союзе мы готовим по инициативе президентов наших стран первый в истории саммит Россия — Африка, который состоится 24 октября в Сочи под сопредседательством президентов Абдель Фаттаха ас-Сиси и Владимира Путина. Мы согласовали наши шаги по подготовке к этому действительно значимому мероприятию», — сказал Лавров.
Путин выступил с инициативой проведения этого саммита в Йоханнесбурге в июле 2018 года на встрече лидеров БРИКС, сообщает ТАСС.
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