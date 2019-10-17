ЛГБТ-сеть от имени убитого жителя Чечни обратилась в ЕСПЧ

Российская организация, поддерживающая геев, 16 октября сообщила о том, что в середине сентября подала жалобу в суд от имени Арби Альтемирова. В ней активисты указали, что нарушения касаются сразу нескольких статей Конвенции о защите прав человека, среди которых право на жизнь, на свободу и личную неприкосновенность, запрет пыток и дискриминации. В пресс-службе ЛГБТ-сети уточнили, что это уже вторая жалоба, поданная в ЕСПЧ в связи с преследованием геев в Чечне.

Арби Альтемиров, по информации сообщества, никогда не был открытым гомосексуалом — он был женат и воспитывал сына. Однако в конце 2017 года его задержали по подозрению в гомосексуальности и отправили в так называемую тюрьму для геев в Аргуне. Как минимум в течение двух недель его пытали и удерживали там. Свидетели говорили о том, что Альтемиров был избит до такой степени, что на месте избиений лопалась кожа, а раны гноились.

В первых числах марта мужчину и других задержанных отпустили и передали родственникам с предложением «смыть позор». 8 марта Альтемиров умер у себя дома, в тот же день его похоронили. Через 26 дней выписали свидетельство о смерти, в котором говорилось, что смерть произошла от тромбоэмболии — острой закупорки тромбом кровеносного сосуда.

Представитель ЛГБТ-сети Вероника Лапина отметила, что случай с жалобой Альтемирова уникален, так как заявление в защиту погибшего подали не родственники, а благотворительная организация. Это второй случай в практике ЕСПЧ. В организации сообщили, что родные Альтемирова не готовы представлять его интересы, так как их показания о его гибели расходились с медицинским заключением. Кроме того, они отрицают факт его задержания в Аргуне.

1 апреля 2017 года «Новая газета» сообщила о массовых пытках гомосексуалов в Чечне и секретной тюрьме для геев. В это же время Российская ЛГБТ-сеть открыла горячую линию kavkaz@lgbtnet.org для всех, кто пострадал от полицейского произвола из-за своей сексуальной ориентации. При этом власти Чечни отрицают тот факт, что в республике могут быть геи, а также то, что их пытают.

В начале октября имигрировавший в Канаду чеченец Амин Джабраилов впервые публично и не скрывая имени рассказал о пытках геев в республике.