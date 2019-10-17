Автор «Бешеной сушки» Василий Смольный и директор «Высшей лиги» Алексей Пшеничный расскажут в Сочи, как построить успешный бизнес и создать ЗОЖ-комьюнити
Создатель марафона #бешенаясушка Василий Смольный 31 октября выступит на форуме в Сочи
Он стал одним из спикеров экономического форума регионов России «Точка роста. Туризм. Спорт. Инвестиции», который пройдет в горах Сочи на курорте «Роза Хутор» с 30 октября по 1 ноября.
Василий Смольный — создатель интернет-марафона для тех, кто стремится похудеть и заработать. В #БЕШЕНОЙСУШКЕ за 27 сезонов приняли участие более 250 тыс. человек, а количество упоминаний и отзывов в соцсетях превысило 2 миллиона. Он же написал книги «ПП для ТП» и «ПП для ТП 2.0. Правильное питание для твоего преображения».
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Смольный выступит в рамках сессии о предпринимательстве в спорте. В ней также примут участие вице-президент ВФСО «Трудовые резервы», партнер NewmanSport, IRONSTAR и ROSARUN Владимир Волошин, президент промоутерской компании Fight Nights Global Камила Гаджиева, основательница единого фитнес-абонемента FITMOST Александра Герасимова, CEO школы I Love Supersport и сооснователь IronStart Ирина Московкина, основатель и генеральный директор сети «Высшая лига», главный организатор массовых мультиспортивных соревнований в Краснодарском крае Алексей Пшеничный.
«Участники форума узнают, как сделать российский фитнес-рынок конкурентным, как остаться в тренде и правильно выстроить и реализовать свою бизнес-идею. Планирую выступить не только спикером, но и наставником в менторской гостиной, обязательно дам консультации и профессиональные советы. И, конечно, поделюсь со всеми желающими секретами идеальной формы», — рассказал Василий Смольный.
В программе форума — три дня дискуссий и семинаров. Первый день посвящен вопросам госполитики, взаимодействия бизнеса и власти в туризме и спорте. Темы сессий — поддержка бизнеса и развитие территорий, реализация нацпроектов и федеральных целевых программ. Во второй день планируют провести две программы по лучшим отраслевым кейсам и инициативам. Третий день займут курсы партнера форума — Российского международного олимпийского университета. В их составе — семинары и деловые игры по направлениям «Гостеприимство в туризме» и «Маркетинг и менеджмент в спорте».
Более подробная информация о форуме и аккредитация СМИ — на сайте forumrosta.ru.
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