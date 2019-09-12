Экономический форум регионов «Точка роста» пройдет в Сочи на курорте «Роза Хутор»

Краснодарский край, Вся Россия

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Экономический форум регионов России «Точка роста. Туризм. Спорт. Инвестиции» пройдет в горах Сочи на курорте «Роза Хутор» с 30 октября по 1 ноября

На одной площадке встретятся лидеры спортивной индустрии и туризма. Спикерами выступят заместитель министра экономического развития Сергей Галкин, глава Ростуризма Зарина Догузова и другие представители сообщества, рассказали организаторы форума.

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Форум призван объединить усилия бизнеса и государства для повышения эффективности спортивных событий, создать условия для инвестиций в туризм и спорт, а также для обмена опытом. Мероприятие организовала администрация Краснодарского края и горный курорт «Роза Хутор» при поддержке Минэкономразвития РФ и Ростуризма.

В программе — три дня дискуссий и семинаров. Первый день посвящен вопросам госполитики, взаимодействия бизнеса и власти в туризме и спорте. Темы сессий — поддержка бизнеса и развития территорий, реализация нацпроектов и федеральных целевых программ. Во второй день планируют провести две программы по лучшим отраслевым кейсам и инициативам. Третий день займут курсы партнера форума — Российского международного олимпийского университета. В их составе — семинары и деловые игры по направлениям «Гостеприимство в туризме» и «Маркетинг и менеджмент в спорте».

Форум «Точка роста» представит «менторскую гостиную», где эксперты отрасли проконсультируют желающих о возможностях развития проектов в сфере туризма и спорта, мерах господдержки для предпринимателей и инвесторов. На форуме заявлена отраслевая выставка, экскурсии и культурно-развлекательная программа. Участие в форуме бесплатное. Более подробная информация о форуме и аккредитация СМИ — на сайте forumrosta.ru

Курорты и туризм Министерство экономического развития РФ Роза Хутор Экономика

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