Тренды фитнес-индустрии и актуальное законодательство обсудят на форуме «Точка роста» в Сочи

Одной из ключевых тем Экономического форума регионов России «Точка роста. Туризм. Спорт. Инвестиции» станут новые вызовы фитнес-индустрии

Форум пройдет на курорте «Роза Хутор» в горах Сочи с 30 октября по 1 ноября. В рамках мероприятия о предпринимательстве в туризме и спорте, об опыте и трендах фитнес-индустрии, изменениях в законодательстве расскажут лидеры отрасли. Так, модератором сессии «Новые вызовы фитнес-индустрии» и наставником B2B гостиной станет Ольга Киселева — президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ), основатель и руководитель сети World Gym Russia. К дискуссии приглашены известные представители индустрии спорта: президент холдинга AlexFitness Алексей Ковалев, генеральный директор сети фитнес-клубов «Территория фитнеса» Александр Колмыков, CEO Crocus Fitness Влад Петров, депутат Госдумы РФ от Краснодарского края, спортсмен Дмитрий Пирог, гендиректор сети фитнес-клубов BrightFit Алексей Романов, директор фитнес-департамента, спортивный директор «Роза Хутор» Александр Тургенев, гендиректор «Нижегородской Фитнес Группы» (World Class и «ФизКульт»), к.э.н. Елена Фадеева и основатель фитнес-сети Orange Fitness / CityFitness, член совета директоров международной ассоциации IHRSA Анастасия Юсина. Участники сессии обсудят пути развития отрасли в новых условиях, связанных с принятием поправок в Федеральный закон о физкультуре и спорте, инвестиционные возможности индустрии, в том числе возможности для МСП.

«Майские указы президента РФ диктуют необходимость подключения всех направлений, которые могут обеспечить к 2024 году 55% вовлеченности населения в спорт. Фитнес-индустрия — одна из таких площадок, и любые коммуникации с игроками в этой сфере — сфере спорта и ЗОЖ — для нашей индустрии являются чрезвычайно актуальными. Нам нужно интегрироваться как отрасли в общие подходы к здоровому образу жизни населения. Фитнес становится одной из точек входа людей в здоровый образ жизни», — отметила Ольга Киселева.

Форум «Точка роста» организован администрацией Краснодарского края и горным курортом «Роза Хутор» при поддержке Минэкономразвития РФ, Минпромторга РФ и Ростуризма. Он призван объединить усилия бизнеса и государства для повышения эффективности спортивных событий, создать условия для инвестиций в туризм и спорт, а также для обмена опытом. В программе — три дня дискуссий и семинаров. Первый день посвящен вопросам госполитики, взаимодействия бизнеса и власти в туризме и спорте. Темы сессий — поддержка бизнеса и развитие территорий, реализация нацпроектов и федеральных целевых программ. Во второй день планируют провести две программы по лучшим отраслевым кейсам и инициативам. Третий день займут курсы партнера форума — Российского международного олимпийского университета. В их составе — семинары и деловые игры по направлениям «Гостеприимство в туризме» и «Маркетинг и менеджмент в спорте».