В Краснодаре водитель врезался в остановку с людьми

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре вечером 16 октября произошло ДТП, в котором машина наехала на остановку с людьми

По предварительным данным, 22-летний водитель ехал на Lada Priora по улице Красной. В районе пересечения с Бабушкина он не справился с управлением и врезался в остановку, повредив рекламный щит и торговый павильон.

Читайте также:

Пострадали три человека, им назначили амбулаторное лечение. Медосвидетельствование показало, что виновник ДТП был трезв. Медицинская помощь ему не потребовалась. Проводится административное расследование, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

На днях в Ростове произошло похожее ДТП. Рейсовый автобус врезался в остановку и сбил двух подростков. Их госпитализировали. Водитель после случившегося скрылся с места аварии.

ДТП Краснодар

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре водитель врезался в остановку с людьми
После отравления двух рабочих в Кореновске временно закрыли цех сахарного завода
В России камеры фиксации скорости планируют встроить в мигалки патрульных машин
Молодой водитель спровоцировал ДТП с четырьмя пострадавшими в Темрюке
Мусульманам Адыгеи и Кубани расскажут о правилах похоронного обряда
В Севастополе задержали бывшего главу департамента городского хозяйства

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале