В Краснодаре водитель врезался в остановку с людьми
В Краснодаре вечером 16 октября произошло ДТП, в котором машина наехала на остановку с людьми
По предварительным данным, 22-летний водитель ехал на Lada Priora по улице Красной. В районе пересечения с Бабушкина он не справился с управлением и врезался в остановку, повредив рекламный щит и торговый павильон.
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Пострадали три человека, им назначили амбулаторное лечение. Медосвидетельствование показало, что виновник ДТП был трезв. Медицинская помощь ему не потребовалась. Проводится административное расследование, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
На днях в Ростове произошло похожее ДТП. Рейсовый автобус врезался в остановку и сбил двух подростков. Их госпитализировали. Водитель после случившегося скрылся с места аварии.
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