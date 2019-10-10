В Туапсе легковушка врезалась в памятник Ленину

В ночь на 10 октября несколько парней катались на автомобиле Lada в центре Туапсе. По словам очевидцев, в тот момент, когда «Ладу» заметили полицейские, водитель разогнался и врезался в памятник Ленину на улице Карла Маркса. В сети появилось видео , на котором видно, как после ДТП водитель и пассажиры выбрались из машины и разбежались в разные стороны.

Водителя задержали, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Полицейские изъяли из машины сверток с веществом, по виду похожим на синтетический наркотик. Его отправили на экспертизу.

В отношении водителя составили административные материалы по ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.