В Туапсе легковушка врезалась в памятник Ленину

Краснодарский край

Распечатать

В Туапсе вечером 9 октября автомобиль врезался в памятник Владимиру Ленину

В ночь на 10 октября несколько парней катались на автомобиле Lada в центре Туапсе. По словам очевидцев, в тот момент, когда «Ладу» заметили полицейские, водитель разогнался и врезался в памятник Ленину на улице Карла Маркса. В сети появилось видео, на котором видно, как после ДТП водитель и пассажиры выбрались из машины и разбежались в разные стороны.

Водителя задержали, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Полицейские изъяли из машины сверток с веществом, по виду похожим на синтетический наркотик. Его отправили на экспертизу.

В отношении водителя составили административные материалы по ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Аварии ДТП Полиция Туапсинский район

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Власти Краснодара пообещали отремонтировать улицу Казачью
В Туапсе легковушка врезалась в памятник Ленину
Двух жительниц Дагестана будут судить за убийство насильника, который требовал оформить кредит на одну из них
Мотоциклист на «зебре» наехал на 13-летнего велосипедиста в Сочи
В Иране освободили задержанную журналистку из Ростова
В Таганроге уволили воспитательницу, пояснившую детям значение фразы «посадить на кол»

Лента новостей

В Иране освободили задержанную журналистку из Ростова

Начальнику полиции Чечни приписали заговор против Кадырова

Он посоветовал авторам слухов прятаться

В Таганроге уволили воспитательницу детского сада

Она объяснила детям значение фразы «посадить на кол»

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале