«Эти выдумки зашкаливают». Кадыров прокомментировал информацию о «зачистке» нелояльных ему чиновников

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал выдумками публикацию «Новой газеты» о том, что республике идут репрессии против чиновников и силовиков, заподозренных в нелояльности ему

«Новая» написала, что высокопоставленные чиновники и их родственники подверглись преследованию после того, как к Кадырову попали записи их телефонных разговоров. В них чиновники скобы плохо отзываются о главе Чечни и его политике. После этого, по данным издания, их стали незаконно лишать свободы, пытать, изымать у них бизнес и имущество.

На совещании в Грозном 16 октября Кадыров выразил недоумение по поводу этой публикаций.

«Эти выдумки зашкаливают. Их авторы знают, что это тысячепроцентная ложь! Но пишут и пишут», — цитирует Кадырова «Интерфакс».