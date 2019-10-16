«Эти выдумки зашкаливают». Кадыров прокомментировал информацию о «зачистке» нелояльных ему чиновников
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал выдумками публикацию «Новой газеты» о том, что республике идут репрессии против чиновников и силовиков, заподозренных в нелояльности ему
«Новая» написала, что высокопоставленные чиновники и их родственники подверглись преследованию после того, как к Кадырову попали записи их телефонных разговоров. В них чиновники скобы плохо отзываются о главе Чечни и его политике. После этого, по данным издания, их стали незаконно лишать свободы, пытать, изымать у них бизнес и имущество.
На совещании в Грозном 16 октября Кадыров выразил недоумение по поводу этой публикаций.
«Эти выдумки зашкаливают. Их авторы знают, что это тысячепроцентная ложь! Но пишут и пишут», — цитирует Кадырова «Интерфакс».
Он отметил, что «тысячи гостей восторгаются красотой городов и сел, безопасностью и стабильностью», но это, по его словам, «стало костью в горле тех, кто, проиграв открытую войну, перешел к тактике идеологических диверсий». Глава республики назвал эту публикацию и подобные информационной кампанией против Чечни и ее руководства.
«Стоило мне слегка захворать и официально взять больничный, как нагло и бессовестно заполнили страницы и сети дезой (дезинформацией — прим.), что в аэропорту стоит санитарный самолет, Кадыров тяжело болен, его доставят в одну из клиник Москвы. Семья волнуется, спрашивает, почему скрываю болезнь», — посетовал он.
При этом никто из чиновников, упоминаемых «Новой», публично не высказался о статье, кроме замминистра МВД по Чечне Апти Алаудинова, который опроверг свое задержание.
Ранее в анонимном телеграм-канале появилась информация о том, что Кадыров серьезно болен, там также сообщалось о заговоре против него и о попытке покушения. Власти республики назвали эту информацию слухами, а причиной недомогания Кадырова — сезонное ОРЗ.
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