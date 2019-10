Начальник полиции Чечни, которому приписали заговор против Кадырова, посоветовал авторам слухов прятаться

View this post on Instagram

Ассалам 1алейкум уважаемые друзья! Я очень сильно удивлён действиями некоторых (так называемых журналистов), которые вот уже второй день пишут про меня разные гадости. Действительно за последние годы , если я не появлялся буквально пару недель в сми, автоматически про меня говорили : задержали, избили, убили да что угодно. Но в этот раз некоторые бессовестные псевдожурналисты про меня пишут, что я якобы участвовал в каком то заговоре, что само по себе смешно для любого человека который меня знает лично. Люди которые пишут эти глупости, грязные шайтаны всегда пытавшиеся видеть разлад в команде Кадырова, что к великой радости им никогда не удавалось и вряд ли удастся. Даже если я был бы уже мёртв, и в этом случае меня понесли бы кладбище как члена команды Кадырова. Этих уродов которые пишут на меня эту грязь, я буду искать и спрошу с них по совести, так что шайтаны ищите себе место где спрятаться. Ну и в завершении конечно же хочу сказать: моя жизнь полностью посвящена пути АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВА и я говорю АХМАТ СИЛА АЛЛАХУ АКБАР. @za_kadyrova_95eng#алаудинов#команда#кадырова#чечня#грозный#АХМАТ#СИЛА#АЛЛАХУАКБАР#