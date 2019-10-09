Начальник полиции Чечни, которому приписали заговор против Кадырова, посоветовал авторам слухов прятаться
Замминистра внутренних дел Чечни Апти Алаудинов прокомментировал появившуюся информацию о якобы его причастности к заговору против главы республики Рамзана Кадырова
О покушении на Кадырова написал анонимный телеграм-канал «СКФО Telegraph». Среди причастных к заговору с целью «свержения Кадырова с поста» авторы канала назвали начальника полиции Чечни Апти Алаудинова, бывшего мэра Аргуна Ибрагима Темирбаева и главу Урус-Мартановского района Валида Абдурешидова. По данным канала, Алаудинова задержали.
8 октября Алаудинов выложил в своем инстаграме пост с видео, в котором рассказал, что он «никем не посажен и не расстрелян». По его словам, он уже давно привык к тому, что стоит ему не появляться в публичном пространстве несколько дней, появляются слухи о его задержании или даже убийстве.
«В этот раз некоторые бессовестные псевдожурналисты про меня пишут, что я якобы участвовал в каком то заговоре, что само по себе смешно для любого человека, который меня знает лично. Люди, которые пишут эти глупости, грязные шайтаны, всегда пытавшиеся видеть разлад в команде Кадырова, что к великой радости им никогда не удавалось и вряд ли удастся. (...) Этих уродов, которые пишут на меня эту грязь, я буду искать и спрошу с них по совести, так что, шайтаны, ищите себе место где спрятаться», — сказал Алаудинов.
Он отметил, что намерен судиться с авторами этой информации и «наказывать по совести, по чести».
View this post on Instagram
Ассалам 1алейкум уважаемые друзья! Я очень сильно удивлён действиями некоторых (так называемых журналистов), которые вот уже второй день пишут про меня разные гадости. Действительно за последние годы , если я не появлялся буквально пару недель в сми, автоматически про меня говорили : задержали, избили, убили да что угодно. Но в этот раз некоторые бессовестные псевдожурналисты про меня пишут, что я якобы участвовал в каком то заговоре, что само по себе смешно для любого человека который меня знает лично. Люди которые пишут эти глупости, грязные шайтаны всегда пытавшиеся видеть разлад в команде Кадырова, что к великой радости им никогда не удавалось и вряд ли удастся. Даже если я был бы уже мёртв, и в этом случае меня понесли бы кладбище как члена команды Кадырова. Этих уродов которые пишут на меня эту грязь, я буду искать и спрошу с них по совести, так что шайтаны ищите себе место где спрятаться. Ну и в завершении конечно же хочу сказать: моя жизнь полностью посвящена пути АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВА и я говорю АХМАТ СИЛА АЛЛАХУ АКБАР. @za_kadyrova_95eng#алаудинов#команда#кадырова#чечня#грозный#АХМАТ#СИЛА#АЛЛАХУАКБАР#
Похожее обращение опубликовал также глава Урус-Мартановского района Валид Абдурешидов.
«Я ответственно заявляю, что авторы любых провокационных материалов будут призваны к ответу за необъективную информацию, распространяемую в целях подвергнуть под сомнение курс главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова или любого члена команды, основанной первым президентом Чеченской Республики, героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым!» — сказал Абдурешидов.
Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов ранее назвал информацию о покушении на Кадырова слухами.
До этого в телеграм-каналах появлялась информация о тяжелом заболевании Кадырова и госпитализации его в Москве, но подтверждения она не нашла. Министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов тогда сообщил, что Кадыров испытывает недомогание из-за сезонного ОРЗ.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.