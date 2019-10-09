Начальник полиции Чечни, которому приписали заговор против Кадырова, посоветовал авторам слухов прятаться

О покушении на Кадырова написал анонимный телеграм-канал «СКФО Telegraph». Среди причастных к заговору с целью «свержения Кадырова с поста» авторы канала назвали начальника полиции Чечни Апти Алаудинова, бывшего мэра Аргуна Ибрагима Темирбаева и главу Урус-Мартановского района Валида Абдурешидова. По данным канала, Алаудинова задержали.

8 октября Алаудинов выложил в своем инстаграме пост с видео, в котором рассказал, что он «никем не посажен и не расстрелян». По его словам, он уже давно привык к тому, что стоит ему не появляться в публичном пространстве несколько дней, появляются слухи о его задержании или даже убийстве.

«В этот раз некоторые бессовестные псевдожурналисты про меня пишут, что я якобы участвовал в каком то заговоре, что само по себе смешно для любого человека, который меня знает лично. Люди, которые пишут эти глупости, грязные шайтаны, всегда пытавшиеся видеть разлад в команде Кадырова, что к великой радости им никогда не удавалось и вряд ли удастся. (...) Этих уродов, которые пишут на меня эту грязь, я буду искать и спрошу с них по совести, так что, шайтаны, ищите себе место где спрятаться», — сказал Алаудинов.

Он отметил, что намерен судиться с авторами этой информации и «наказывать по совести, по чести».