Лавров рассказал, как спецслужбы следят за террористами в режиме онлайн

Краснодарский край, Вся Россия

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 16 октября рассказал, как следят за боевиками в режиме реального времени с помощью банка данных

Международный банк данных по противодействию терроризму развернут ФСБ РФ. 

«Хотел бы привлечь особое внимание к возможностям этого банка данных отслеживать передвижение иностранных террористов-боевиков практически в режиме реального времени по всему миру с целью обнаружения и задержания», — сказал глава МИД РФ в Сочи на XVIII совещании руководителей спецслужб, органов безопасности правоохранительных органов иностранных партнеров ФСБ России.

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Во время совещания уточнили, что в банке находятся данные о 116 террористических организациях и 43,5 тыс. человек. Почти треть из них — это иностранные террористы-боевики. Доступ к ресурсу имеют 47 спецслужб из 36 государств, а также восемь специализированных международных организаций, включая ООН, СНГ, ШОС, ОДКБ и Интерпол.

Напомним, что директор ФСБ России Александр Бортников на этом совещании ;рассказал о предотвращении 39 терактов на территории страны.

Юга.ру писали, что в сентябре Лавров напомнил о плане Сталина после создания ООН разместить штаб организации в Сочи.

Безопасность Сергей Лавров Технологии ФСБ

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