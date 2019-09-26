Лавров: Сталин планировал разместить штаб ООН в Сочи
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил о плане Сталина после создания ООН разместить штаб организации в Сочи
Об этом он упомянул в интервью «Коммерсанту» о новом дипломатическом скандале между США и Россией. Американское посольство не выдало визы 10 отечественным дипломатам, планировавшим вместе с Лавровым отправиться на Генассамблею ООН в США 24 сентября. В ходе беседы глава МИД высказал мнение, что придется, вероятно, ставить вопрос об изменении места нахождения штаб-квартиры организации.
Он рассказал, что во время обсуждения создания ООН руководитель СССР Иосиф Сталин предложил разместить штаб-квартиру в Сочи.
«Это было прозорливо. Сейчас, я думаю, Сочи бы точно справился без каких-либо шероховатостей — после Олимпиады и всех других мероприятий, состоявшихся там впоследствии», — поделился Лавров.
ООН — Организация объединенных наций, появившаяся для предотвращения глобальных международных конфликтов. Впервые идея создания возникла в начале Второй Мировой войны, а официально ее основали в 1945 году во время легендарной встречи Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля в Ялте.
Как писали Юга.ру, в начале апреля Сергей Лавров сообщил о том, что 24 октября в Сочи пройдет первый в истории саммит Россия-Африка. Власти города призвали сочинцев не ездить на своих машинах во время форума, а жителям поселка Мирного во время саммита придется попадать к себе домой через КПП.
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