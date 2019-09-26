Лавров: Сталин планировал разместить штаб ООН в Сочи

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил о плане Сталина после создания ООН разместить штаб организации в Сочи

Об этом он упомянул в интервью «Коммерсанту» о новом дипломатическом скандале между США и Россией. Американское посольство не выдало визы 10 отечественным дипломатам, планировавшим вместе с Лавровым отправиться на Генассамблею ООН в США 24 сентября. В ходе беседы глава МИД высказал мнение, что придется, вероятно, ставить вопрос об изменении места нахождения штаб-квартиры организации.

Он рассказал, что во время обсуждения создания ООН руководитель СССР Иосиф Сталин предложил разместить штаб-квартиру в Сочи.

«Это было прозорливо. Сейчас, я думаю, Сочи бы точно справился без каких-либо шероховатостей — после Олимпиады и всех других мероприятий, состоявшихся там впоследствии», — поделился Лавров.