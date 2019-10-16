Глава ФСБ России назвал интернет основной площадкой для продвижения идеологии терроризма
Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что интернет — это основная площадка для продвижения идеологии терроризма
Об этом глава ведомства заявил 16 октября в Сочи на открытии совещания руководителей спецслужб, органов безопасности правоохранительных органов иностранных партнеров ФСБ России.
«Интернет с его глобальным охватом аудитории становится основной площадкой для продвижения идеологии терроризма, вербовки и распространения информации о способах проведения терактов», — сказал Бортников.
По его словам, основным инструментом коммуникации между бандитами по-прежнему являются мессенджеры, обладающие высокой криптозащитой.
«В настоящее время назревает угроза использования бандитами при совершении терактов технологий беспроводной связи, независимой от услуг и сотовых операторов, и наличия доступа в интернет», — отметил директор ФСБ.
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16 и 17 октября в Сочи проводится XVIII совещание руководителей спецслужб, органов безопасности правоохранительных органов иностранных партнеров ФСБ России. В нем принимают участие 123 делегации из 73 государств, а также представители четырех международных организаций: ООН, ШОС, CHI, Парламентская ассамблея Средиземноморья. Среди основных тем совещания — противодействие деятельности международных террористических организаций, развитие сотрудничества спецслужб в области обеспечения защиты национальных информационных пространств.
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