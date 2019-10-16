Глава ФСБ России назвал интернет основной площадкой для продвижения идеологии терроризма

Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что интернет — это основная площадка для продвижения идеологии терроризма

Об этом глава ведомства заявил 16 октября в Сочи на открытии совещания руководителей спецслужб, органов безопасности правоохранительных органов иностранных партнеров ФСБ России.

«Интернет с его глобальным охватом аудитории становится основной площадкой для продвижения идеологии терроризма, вербовки и распространения информации о способах проведения терактов», — сказал Бортников.

По его словам, основным инструментом коммуникации между бандитами по-прежнему являются мессенджеры, обладающие высокой криптозащитой.

«В настоящее время назревает угроза использования бандитами при совершении терактов технологий беспроводной связи, независимой от услуг и сотовых операторов, и наличия доступа в интернет», — отметил директор ФСБ.