ФСБ сообщила, что в 2019 году в России предотвратили 39 терактов
Директор ФСБ России Александр Бортников 16 октября в Сочи рассказал о предотвращении 39 терактов на территории страны
Читайте также:
Об этом директор ФСБ России Александр Бортников рассказал на открытии XVIII совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных партнеров ФСБ России. По его словам, комплекс организационных, профилактических и силовых мер позволил с 2010 года в десятки раз сократить число совершенных в стране преступлений террористической направленности.
Бортников уточнил, что спецслужбы нейтрализовали 32 боевика, еще 679 задержали. Кроме того, в России выявили более 5,5 тыс. человек, которые уехали за границу, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне террористов. В отношении почти 4 тыс. из них возбудили уголовные дела.
«Ликвидировано 49 террористических ячеек, планировавших атаки в различных регионах России», — подчеркнул глава ведомства.
Напомним, в октябре силовики задержали двух жителей Кабардино-Балкарии, которые собирали деньги для террористов.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.