ФСБ сообщила, что в 2019 году в России предотвратили 39 терактов

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Директор ФСБ России Александр Бортников 16 октября в Сочи рассказал о предотвращении 39 терактов на территории страны

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Об этом директор ФСБ России Александр Бортников рассказал на открытии XVIII совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных партнеров ФСБ России. По его словам, комплекс организационных, профилактических и силовых мер позволил с 2010 года в десятки раз сократить число совершенных в стране преступлений террористической направленности.

Бортников уточнил, что спецслужбы нейтрализовали 32 боевика, еще 679 задержали. Кроме того, в России выявили более 5,5 тыс. человек, которые уехали за границу, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне террористов. В отношении почти 4 тыс. из них возбудили уголовные дела.

«Ликвидировано 49 террористических ячеек, планировавших атаки в различных регионах России», — подчеркнул глава ведомства.

Напомним, в октябре силовики задержали двух жителей Кабардино-Балкарии, которые собирали деньги для террористов.

Антитеррор Спецслужбы ФСБ

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