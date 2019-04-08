В Апшеронске четверо юношей умерли от угарного газа во время празднования дня рождения
Следователи 8 апреля начали проверку после гибели четырех местных жителей с признаками отравления угарным газом
По предварительным данным, молодые люди возрасте от 18 до 23 лет 7 апреля отмечали день рождения своего знакомого в частном доме. Утром 8 апреля родители одного из юношей забеспокоились, что их сын не пришел ночевать домой и не отвечает на телефон. В доме они нашли тела своего сына и его знакомых без признаков жизни, а также почувствовали запах газа.
На телах погибших не было насильственных повреждений. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом. Дом отапливался газом и заслонка дымохода печи была закрыта. Одна из возможных причин случившегося — нарушение правил эксплуатации печи, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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