В Краснодаре после ДТП с Porsche, маршруткой и фурой рейсовый автобус вылетел с дороги

В Краснодаре на улице Кубанской Набережной вечером 18 сентября произошло ДТП с участием четырех машин

Авария произошла около 21:00 на пересечении улиц Кубанской Набережной и Гимназической. Журналисты портала Юга.ру, оказавшиеся очевидцами аварии, сообщили, что рейсовый автобус сообщением Евпатория — Краснодар столкнулся с маршруткой №444, автомобилем Porsche Cayenne и фурой.

В результате аварии автобус выехал на разделительный зеленый островок и снес рекламный щит.

«Людей высадили, стоят у ближайшего магазина под навесом. Улица встала от Тургеневского моста. Пострадавших вроде нет», — рассказал журналист.