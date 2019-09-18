В Краснодаре после ДТП с Porsche, маршруткой и фурой рейсовый автобус вылетел с дороги
В Краснодаре на улице Кубанской Набережной вечером 18 сентября произошло ДТП с участием четырех машин
Авария произошла около 21:00 на пересечении улиц Кубанской Набережной и Гимназической. Журналисты портала Юга.ру, оказавшиеся очевидцами аварии, сообщили, что рейсовый автобус сообщением Евпатория — Краснодар столкнулся с маршруткой №444, автомобилем Porsche Cayenne и фурой.
В результате аварии автобус выехал на разделительный зеленый островок и снес рекламный щит.
«Людей высадили, стоят у ближайшего магазина под навесом. Улица встала от Тургеневского моста. Пострадавших вроде нет», — рассказал журналист.
Читайте также
Как построили и забыли Щелкинскую АЭС
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.