В Краснодаре после ДТП с Porsche, маршруткой и фурой рейсовый автобус вылетел с дороги

Краснодарский край

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В Краснодаре на улице Кубанской Набережной вечером 18 сентября произошло ДТП с участием четырех машин

Авария произошла около 21:00 на пересечении улиц Кубанской Набережной и Гимназической. Журналисты портала Юга.ру, оказавшиеся очевидцами аварии, сообщили, что рейсовый автобус сообщением Евпатория — Краснодар столкнулся с маршруткой №444, автомобилем Porsche Cayenne и фурой. 

В результате аварии автобус выехал на разделительный зеленый островок и снес рекламный щит. 

«Людей высадили, стоят у ближайшего магазина под навесом. Улица встала от Тургеневского моста. Пострадавших вроде нет», — рассказал журналист.

ДТП Краснодар

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