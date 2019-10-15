На Кубани собираются ускорить работы по капремонту многоэтажек
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края 14 октября обсудили повышение краткосрочного плана реализации программы по капремонту многоквартирных домов
Глава кубанского парламента Юрий Бурлачко в начале еженедельного совещания заявил, что капремонт многоквартирных домов имеет особую важность для жителей края, так как от них поступает множество обращений по этому вопросу.
Что это за программа? Программа капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах (МКД) рассчитана до 2043 года и утверждена постановлением губернатора Кубани в 2013 году. В нее включили более 18 тыс. объектов. На период 2017-2019 годов капремонт запланировали в 2 тыс. 412 домах. Сейчас план выполнен на 70%.
Из-за чего происходят задержки? По словам замминистра ТЭК и ЖКХ Евгения Акутина, многоэтажки слишком поздно выставляются на аукцион, а подрядчики нарушают договоры по срокам и качеству работ. В результате техзаказчики расторгают уже заключенные контракты и объявляют новые конкурсы. Кроме того, собственники часто отказываются от проведения работ. Также причиной задержки становится недопуск подрядных организаций и низкий уровень подготовки исполнительной документации.
Почему депутаты решили ускорить процесс капремонта? В некоторых городах края из-за задержек еще не окончили работы, запланированные в 2018 году. По мнению председателя комитета ЗСК по вопросам строительства и ЖКХ Владимира Лыбанева, этого достаточно для ускорения темпов проведения капитального ремонта многоквартирных домов в целом по региону.
Что с планом по капремонту на 2019 год? В этап 2019 года включено 805 домов. В девяти районах Кубани работы уже завершены. В целом по региону часть МКД размещена сейчас на торгах, а некоторые многоквартирные дома планируют исключить из краткосрочного плана из-за решения собственников о переносе выполнения капремонта на более поздний срок.
Читайте также:
А что с лифтами? Акутин заявил, что этот вопрос решается. При этом к середине октября все еще не работают многие лифты. Юрий Бурлачко напомнил, что в Крымском районе планируют построить завод по выпуску подъемников. Это поможет быстрее менять лифты в многоквартирных домах.
Чем завершилось совещание? Депутаты приняли резолюцию, в которой рекомендовали министерству ТЭК и ЖКХ принять меры по завершению выполнения краткосрочного плана этапов 2018 и 2019 годов до 31 декабря этого года, а также повысить темпы реализации региональной программы и комплексно решать все возникающие проблемные вопросы. Краснодарскому краевому фонду капремонта многоквартирных домов законодатели посоветовали тщательно проанализировать работу органов местного самоуправления, осуществляющих функции техзаказчика, рассказали в пресс-службе ЗСК.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.