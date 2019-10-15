На Кубани собираются ускорить работы по капремонту многоэтажек

Глава кубанского парламента Юрий Бурлачко в начале еженедельного совещания заявил, что капремонт многоквартирных домов имеет особую важность для жителей края, так как от них поступает множество обращений по этому вопросу.

Что это за программа? Программа капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах (МКД) рассчитана до 2043 года и утверждена постановлением губернатора Кубани в 2013 году. В нее включили более 18 тыс. объектов. На период 2017-2019 годов капремонт запланировали в 2 тыс. 412 домах. Сейчас план выполнен на 70%.

Из-за чего происходят задержки? По словам замминистра ТЭК и ЖКХ Евгения Акутина, многоэтажки слишком поздно выставляются на аукцион, а подрядчики нарушают договоры по срокам и качеству работ. В результате техзаказчики расторгают уже заключенные контракты и объявляют новые конкурсы. Кроме того, собственники часто отказываются от проведения работ. Также причиной задержки становится недопуск подрядных организаций и низкий уровень подготовки исполнительной документации.

Почему депутаты решили ускорить процесс капремонта? В некоторых городах края из-за задержек еще не окончили работы, запланированные в 2018 году. По мнению председателя комитета ЗСК по вопросам строительства и ЖКХ Владимира Лыбанева, этого достаточно для ускорения темпов проведения капитального ремонта многоквартирных домов в целом по региону.

Что с планом по капремонту на 2019 год? В этап 2019 года включено 805 домов. В девяти районах Кубани работы уже завершены. В целом по региону часть МКД размещена сейчас на торгах, а некоторые многоквартирные дома планируют исключить из краткосрочного плана из-за решения собственников о переносе выполнения капремонта на более поздний срок.