Кубанцам рассказали, когда начнут брать взносы на капремонт в новых домах
В Краснодарском крае с 1 августа собственники квартир в новых домах должны будут оплачивать взносы на капремонт
В пресс-службе фонда капремонта пояснили, что теперь в региональную программу включили не только старый жилой фонд, но и новостройки, принятые в эксплуатацию. Квитанции жителям новых домов будут направлять с сентября — они должны будут заплатить взносы за август. До 1 мая собственники квартир должны были провести собрания и выбрать способ формирования фонда капремонта. Это может быть специальный счет, который выставляет управляющая организация, ТСЖ, ЖСК. Также жители могли выбрать счет регионального оператора, который выставляет «Фонд капитального ремонта МКД».
Читайте также:
Ранее многоквартирные дома включали в региональную программу после ее ежегодного обновления. Оплачивать капремонт жильцы таких домов должны были через семь месяцев после официального опубликования обновленной программы.
Изменения в программе капремонта утвердил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 28 декабря 2018 года. Сейчас в региональную программу включено более 18,4 тыс. многоквартирных домов.
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт в Краснодарском крае не изменился и с 2014 года составляет 5 рублей 32 копейки с 1 кв. метра общей площади помещения.
В твиттере вспоминают страшилки, которыми родители пугают детей
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.