Кубанцам рассказали, когда начнут брать взносы на капремонт в новых домах

В Краснодарском крае с 1 августа собственники квартир в новых домах должны будут оплачивать взносы на капремонт

В пресс-службе фонда капремонта пояснили, что теперь в региональную программу включили не только старый жилой фонд, но и новостройки, принятые в эксплуатацию. Квитанции жителям новых домов будут направлять с сентября — они должны будут заплатить взносы за август. До 1 мая собственники квартир должны были провести собрания и выбрать способ формирования фонда капремонта. Это может быть специальный счет, который выставляет управляющая организация, ТСЖ, ЖСК. Также жители могли выбрать счет регионального оператора, который выставляет «Фонд капитального ремонта МКД».

Ранее многоквартирные дома включали в региональную программу после ее ежегодного обновления. Оплачивать капремонт жильцы таких домов должны были через семь месяцев после официального опубликования обновленной программы.

Изменения в программе капремонта утвердил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 28 декабря 2018 года. Сейчас в региональную программу включено более 18,4 тыс. многоквартирных домов.