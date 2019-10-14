В Роструде рассказали, когда работу в праздники должны оплачивать вдвойне

В Роструде перед последними длинными выходными в этом году напомнили о правилах оплаты труда в праздничные дни

По общему правилу работодатель может привлекать сотрудников к работе в праздничные дни только в исключительных случаях и с их письменного согласия. За выход на работу должны платить не менее чем по двойным расценкам. Если труд сотрудника оплачивается по тарифам, то зарплата должна составлять не менее двойной тарифной ставки. При этом вместо денег можно взять дополнительный день отдыха.

Существуют и исключительные случаи , когда привлечь сотрудника можно и без его согласия. К таким ситуациям относятся предотвращение катастрофы, производственной аварии, а также устранение их последствий, предотвращение несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателей или государства. Также сотрудники обязаны выйти на работу в случае введения чрезвычайного или военного положения, а также при пожарах, наводнениях, голоде, землетрясениях и других ситуациях, ставящих под угрозу жизни людей.