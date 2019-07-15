Россиянам планируют добавить еще один выходной день

Министерство труда России готовит предложение о введении дополнительного выходного дня, в который россияне смогут пройти диспансеризацию, написала «Российская газета» со ссылкой на предложение ведомства, а также на источники, знакомые с ситуацией.

Ранее Минздрав заявил, что люди от 40 лет должны ежегодно проходить диспансеризацию. Также раз в год ее проходят люди предпенсионного возраста и пенсионеры: для этого у них есть два выходных дня с сохранением зарплаты, пишет RT. Теперь Минтруд РФ предлагает ввести выходной для работников старше 40 лет.