Россиянам планируют добавить еще один выходной день
Минтруд России предложил ввести дополнительный выходной день для прохождения диспансеризации
Читайте также:
Министерство труда России готовит предложение о введении дополнительного выходного дня, в который россияне смогут пройти диспансеризацию, написала «Российская газета» со ссылкой на предложение ведомства, а также на источники, знакомые с ситуацией.
Ранее Минздрав заявил, что люди от 40 лет должны ежегодно проходить диспансеризацию. Также раз в год ее проходят люди предпенсионного возраста и пенсионеры: для этого у них есть два выходных дня с сохранением зарплаты, пишет RT. Теперь Минтруд РФ предлагает ввести выходной для работников старше 40 лет.
Как сообщали Юга.ру, Минтруд РФ в мае представил график выходных на 2020 год и предложил перенести зимние выходные на весну.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.