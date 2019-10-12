Мужчина погиб и двое детей пострадали в лобовом ДТП с грузовиком в Сочи

ДТП случилось в 14:20 на 95-м км трассы Джубга — Сочи возле поселка Голубая Дача. По предварительным данным, на закруглении дороги автомобиль Lada Largus перестаивался в левый ряд и не уступил дорогу грузовику ГАЗ, который двигался в попутном направлении. Произошло столкновение, после которого Largus выехал на встречку и врезался в Hyundai Elantra, и затем ударился об ограждение, а иномарку отбросило под «газель».

На месте аварии погиб водитель отечественной легковушки. Водитель и три пассажира Hyundai, в том числе двое детей, получили травмы, их доставили в больницу, сообщили в пресс-службе ОГИБДД УВД по Сочи.