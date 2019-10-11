Верблюд погиб в ДТП на Кубани

Авария произошла около 20:00 на трассе Экономическое — Нижнебаканский в Крымском районе. В отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что у них зарегистрировали ДТП с животным, подробности уточняются.

По данным из паблика «ДТП Абинск», голубая машина «Ока» сбила верблюда в районе хутора Виноградного. После этого автомобиль врезался в остановку общественного транспорта. По словам очевидцев, животное погибло. Предположительно, оно отбилось от стада, которое пасется в поле поблизости.