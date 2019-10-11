Верблюд погиб в ДТП на Кубани

Краснодарский край

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В Крымском районе 10 октября машина насмерть сбила верблюда

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Авария произошла около 20:00 на трассе Экономическое — Нижнебаканский в Крымском районе. В отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что у них зарегистрировали ДТП с животным, подробности уточняются.

По данным из паблика «ДТП Абинск», голубая машина «Ока» сбила верблюда в районе хутора Виноградного. После этого автомобиль врезался в остановку общественного транспорта. По словам очевидцев, животное погибло. Предположительно, оно отбилось от стада, которое пасется в поле поблизости.

Как писали Юга.ру, в начале октября во время сноса незаконного гаражного кооператива на улице Димитрова в Краснодаре обнаружили лошадь, которая жила в одном из гаражей.

ДТП Животные Крымский район смерть

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