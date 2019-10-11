Верблюд погиб в ДТП на Кубани
В Крымском районе 10 октября машина насмерть сбила верблюда
Авария произошла около 20:00 на трассе Экономическое — Нижнебаканский в Крымском районе. В отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что у них зарегистрировали ДТП с животным, подробности уточняются.
По данным из паблика «ДТП Абинск», голубая машина «Ока» сбила верблюда в районе хутора Виноградного. После этого автомобиль врезался в остановку общественного транспорта. По словам очевидцев, животное погибло. Предположительно, оно отбилось от стада, которое пасется в поле поблизости.
Как писали Юга.ру, в начале октября во время сноса незаконного гаражного кооператива на улице Димитрова в Краснодаре обнаружили лошадь, которая жила в одном из гаражей.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.