В Дагестане в больнице умер мальчик, которого привезли в состоянии комы из лагеря
В дагестанском Изербаше 14 сентября в больнице скончался десятилетний ребенок
Мальчика доставили в центральную городскую больницу 13 сентября в 22:50 из детского лагеря «Солнечный берег». Он был в крайне тяжелом состоянии и уже находился в коме. Ребенка поместили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики пытались реанимировать мальчика более двух часов, однако спасти его не удалось.
Сейчас идет расследование. Официальную причину смерти мальчика назовут после судебно-медицинской экспертизы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Республики Дагестан.
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