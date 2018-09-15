В Дагестане в больнице умер мальчик, которого привезли в состоянии комы из лагеря

Дагестан

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В дагестанском Изербаше 14 сентября в больнице скончался десятилетний ребенок

Мальчика доставили в центральную городскую больницу 13 сентября в 22:50 из детского лагеря «Солнечный берег». Он был в крайне тяжелом состоянии и уже находился в коме. Ребенка поместили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики пытались реанимировать мальчика более двух часов, однако спасти его не удалось.

Сейчас идет расследование. Официальную причину смерти мальчика назовут после судебно-медицинской экспертизы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Республики Дагестан.

Дети смерть
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