«Локомотив-Кубань» проиграл «Астане» в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 12 октября потерпел поражение от казастанской «Астаны»
Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялся в Нур-Султане и завершился со счетом 90:88 (21:25, 21:29, 23:18).
В составе красно-зеленых больше всего очков набрал Уилл Каммингс, набравший 16 очков. У Дмитрия Кулагина 15 очков и 5 результативных передач.
Следующий матч «Локо» проведет на домашней площадке 16 октября против французского «Лиможа» в рамках Еврокубка.
Как писали Юга.ру, в первом матче лиги ВТБ сезона-2019/20 команда Луки Банки на выезде проиграла литовскому «Ритас».
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