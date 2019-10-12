«Локомотив-Кубань» проиграл «Астане» в матче Единой лиги ВТБ

В составе красно-зеленых больше всего очков набрал Уилл Каммингс, набравший 16 очков. У Дмитрия Кулагина 15 очков и 5 результативных передач.

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