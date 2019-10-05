«Локомотив-Кубань» обыграл «Цмоки-Минск» на старте Единой лиги ВТБ

Краснодарский край, В мире

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Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 5 октября встретился с «Цмоки-Минском» в первом матче сезона Единой лиги ВТБ

Поединок прошел в Беларуси и завершился победой гостей — 80:88 (24:25, 22:24, 15:19, 19:20). 

Самым результативным игроком в составе красно-зеленых стал капитан Виталий Фридзон, на счету которого 17 очков. По 15 очков набрали Сэм Деккер и Джонни О’Брайант, еще 14 очков — у Дмитрия Кулагина.

У хозяев лидером стал Бранко Миркович, набравший 21 очко.

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Следующую игру в рамках лиги ВТБ «Локо» проведет 12 октября в гостях у «Астаны». Первый домашний матч сезона состоится в Краснодаре 9 октября. В рамках Еврокубка команда Луки Банки примет итальянский «Умана Рейер».

Напомним, в первом матче сезона «Локомотив» на выезде уступил литовскому «Ритас» со счетом 92:86.

Баскетбол ПБК «Локомотив-Кубань»

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