«Локомотив-Кубань» одержал победу над «Умана Рейер» в первом домашнем матче сезона

Краснодарский край, В мире

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Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 9 октября провел матч в рамках Еврокубка против итальянского «Умана Рейер»

Поединок 2-го тура группового этапа Еврокубка прошел в Краснодаре и завершился со счетом 77:63 (19:14, 19:17, 18:17, 21:15).

В составе «Локо» лидером стал Сэм Дэккер, который набрал 15 очков. Дмитрий Кулагин и Уилл Каммингс набрали по 14 очков. У гостей Остин Дэй отличился 14 очками. 

Первую игру сезона в «Баскет-холле» посетили 3 тыс. 116 болельщиков.

Следующий матч красно-зеленые проведут 12 октября в рамках Единой лиги ВТБ в гостях у «Астаны». Очередная домашняя игра состоится 16 октября, соперником в битве за Еврокубок станет французский «Лимож».

Напомним, на старте сезона-2019/20 Еврокубка команда Луки Банки на выезде уступила литовскому клубу «Ритас».

Баскетбол Еврокубок Краснодар ПБК «Локомотив-Кубань»

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