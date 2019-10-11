Бывший министр труда и соцразвития Кубани возглавил крымский «Артек»

Федоренко с ноября 2018 года работал заместителем директора по строительству «Артека», а 6 февраля он стал временно исполняющим обязанности директора детского центра, сообщается на сайте «Артека» .

Напомним, предыдущий глава «Артека» Алексей Каспржак покинул должность 4 декабря 2018 года. Он занимал пост гендиректора с июня 2014 года. До этого Каспржак работал замом губернатора Тверской области.

Кто такой Константин Федоренко

Константин Федоренко родился в 1976 году в Белореченске. В 2004 году он окончил Кубанский государственный технологический университет. С 1997 года работал в ОАО «Белореченскрайгаз». С 2005 по 2013 год занимал разные должности в администрации Белореченского района — в управлении промышленности, управлении инвестиций, комитете реформ и развития, а также был замглавы районной администрации. С 2013 года работал в министерстве образования Кубани.

В августе 2017 года Федоренко назначили исполняющим обязанности министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. В июле 2018 года он стал министром труда и социального развития края, а в ноябре того же года уволился.