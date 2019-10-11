Бывший министр труда и соцразвития Кубани возглавил крымский «Артек»
Генеральным директором международного детского центра «Артек» в Крыму 11 октября назначили бывшего министра труда Краснодарского края Константина Федоренко
Распоряжение о назначении Федоренко подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.
Федоренко с ноября 2018 года работал заместителем директора по строительству «Артека», а 6 февраля он стал временно исполняющим обязанности директора детского центра, сообщается на сайте «Артека».
Напомним, предыдущий глава «Артека» Алексей Каспржак покинул должность 4 декабря 2018 года. Он занимал пост гендиректора с июня 2014 года. До этого Каспржак работал замом губернатора Тверской области.
Кто такой Константин Федоренко
Константин Федоренко родился в 1976 году в Белореченске. В 2004 году он окончил Кубанский государственный технологический университет. С 1997 года работал в ОАО «Белореченскрайгаз». С 2005 по 2013 год занимал разные должности в администрации Белореченского района — в управлении промышленности, управлении инвестиций, комитете реформ и развития, а также был замглавы районной администрации. С 2013 года работал в министерстве образования Кубани.
В августе 2017 года Федоренко назначили исполняющим обязанности министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. В июле 2018 года он стал министром труда и социального развития края, а в ноябре того же года уволился.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.