В Краснодарском крае назначили нового министра труда и социального развития
Новым министром труда и социального развития Краснодарского края станет Константин Федоренко
Нового руководителя ведомства представила вице-губернатор Анна Минькова. Распоряжение о назначении подписал глава региона Вениамин Кондратьев.
Ранее должность исполняющего обязанности министра занимал Сергей Белопольский.
Кто такой Константин Федоренко
Родился в 1976 году в Белореченске. В 2004 году окончил Кубанский государственный технологический университет. Начал карьеру в 1997 году в ОАО «Белореченскрайгаз». С 2005 по 2013 год занимал различные должности в администрации Белореченского района — в управлении промышленности, управлении инвестиций, комитете реформ и развития, а также был заместителем главы районной администрации. С 2013 года работает в министерстве образования Кубани.
Как сообщали Юга.ру, в августе 2017 года Федоренко назначили исполняющим обязанности министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.
В пресс-службе минобразования Краснодарского края порталу Юга.ру не смогли прокомментировать, кто займет освободившееся после назначения Федоренко кресло министра образования, науки и молодежной политики.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.