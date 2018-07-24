В Краснодарском крае назначили нового министра труда и социального развития

Краснодарский край

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Новым министром труда и социального развития Краснодарского края станет Константин Федоренко

Нового руководителя ведомства представила вице-губернатор Анна Минькова. Распоряжение о назначении подписал глава региона Вениамин Кондратьев.

Ранее должность исполняющего обязанности министра занимал Сергей Белопольский.

Кто такой Константин Федоренко

Родился в 1976 году в Белореченске. В 2004 году окончил Кубанский государственный технологический университет. Начал карьеру в 1997 году в ОАО «Белореченскрайгаз». С 2005 по 2013 год занимал различные должности в администрации Белореченского района — в управлении промышленности, управлении инвестиций, комитете реформ и развития, а также был заместителем главы районной администрации. С 2013 года работает в министерстве образования Кубани.

Как сообщали Юга.ру, в августе 2017 года Федоренко назначили исполняющим обязанности министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

В пресс-службе минобразования Краснодарского края порталу Юга.ру не смогли прокомментировать, кто займет освободившееся после назначения Федоренко кресло министра образования, науки и молодежной политики.

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