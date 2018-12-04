Гендиректор «Артека» объявил об отставке

Генеральный директор международного детского центра «Артек» Алексей Каспржак ушел с должности

На встрече с журналистами, которая состоялась 4 декабря в Симферополе, Каспржак рассказал, что уволился накануне, и это было осознанное решение. Он не уточнил, кто теперь возглавит лагерь, сообщает «Интерфакс».

«Артек» считается одним из крупнейших международных детских центров в мире. Его территория составляет 218 га, пляжи занимают 7 км береговой линии от горы Аю-Даг до поселка Гурзуф. В состав круглогодичного центра входят десять детских лагерей.

Как сообщали Юга.ру, Алексей Каспржак стал гендиректором «Артека» в июне 2014 года. До этого он занимал пост заместителя губернатора Тверской области.