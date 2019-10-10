В Иране освободили задержанную журналистку из Ростова

Юзик 29 сентября прилетела в Тегеран по частному приглашению. После прилета у нее забрали паспорт, однако женщина не сообщила об этом в посольство РФ. Журналистку задержали 2 октября в отеле. На следующий день Юзик дали позвонить на одну минуту в Москву. Посол Ирана Мехди Санаи 4 октября рассказал, что Юзик задержали для дачи показаний по ряду вопросов.