В Иране освободили задержанную журналистку из Ростова
В Иране 10 октября отпустили журналистку из Ростова-на-Дону Юлию Юзик, которую задержали по подозрению в шпионаже
Юзик 29 сентября прилетела в Тегеран по частному приглашению. После прилета у нее забрали паспорт, однако женщина не сообщила об этом в посольство РФ. Журналистку задержали 2 октября в отеле. На следующий день Юзик дали позвонить на одну минуту в Москву. Посол Ирана Мехди Санаи 4 октября рассказал, что Юзик задержали для дачи показаний по ряду вопросов.
МИД РФ и Российское посольство в Тегеране провели ряд переговоров с иранской стороной. В итоге журналистку освободили, сообщили в твиттере Роспосольства. Рано утром 10 октября Юзик вылетела из Ирана в Москву рейсом «Аэрофлота».
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