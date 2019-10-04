Посол Ирана пообещал, что задержанную журналистку из Ростова отпустят

Посол Ирана в России Мехди Санаи объяснил задержание российской журналистки Юлии Юзик в Тегеране

Юзик задержали 2 октября. Сотрудники Корпуса Стражей Исламской революции выломали дверь в отеле, где она находилась, и взяли под стражу. 3 октября женщине дали совершить минутный звонок в Москву, она успела сказать, что ее обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Также она сообщила, что 5 октября должен пройти суд, на котором ей могут дать до 10 лет тюрьмы.

На встрече с замминистра иностранных дел РФ Игорем Моргуловым 4 октября посол Мехди Санаи прокомментировал инцидент. «Санаи подтвердил, что Юзик была задержана правоохранительными органами для дачи пояснений по ряду возникших к ней вопросов и вскоре будет освобождена», — говорится в сообщении МИД.