Посол Ирана пообещал, что задержанную журналистку из Ростова отпустят

Ростовская область, Вся Россия, В мире

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Посол Ирана в России Мехди Санаи объяснил задержание российской журналистки Юлии Юзик в Тегеране

Юзик задержали 2 октября. Сотрудники Корпуса Стражей Исламской революции выломали дверь в отеле, где она находилась, и взяли под стражу. 3 октября женщине дали совершить минутный звонок в Москву, она успела сказать, что ее обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Также она сообщила, что 5 октября должен пройти суд, на котором ей могут дать до 10 лет тюрьмы.  

На встрече с замминистра иностранных дел РФ Игорем Моргуловым 4 октября посол Мехди Санаи прокомментировал инцидент.

«Санаи подтвердил, что Юзик была задержана правоохранительными органами для дачи пояснений по ряду возникших к ней вопросов и вскоре будет освобождена», — говорится в сообщении МИД.

Юлия Юзик работала в ростовской «Комсомольской правде», потом перешла в федеральную редакцию «КП». С 2003 года занимается литературной работой и журналистскими расследованиями. В том же году выпустила книгу «Невесты Аллаха» о девушках-смертницах с Северного Кавказа, изданную затем в девяти других странах. С того же года занималась собственными журналистскими проектами.

Журналистика Международные отношения Ростов-на-Дону Шпионаж

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