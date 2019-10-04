В Иране по подозрению в шпионаже задержали журналистку из Ростова

Несколько лет назад Юлия Юзик работала корреспондентом в Иране. 29 сентября она прилетела в Тегеран, столицу страны, по частному приглашению. По прилете у россиянки забрали паспорт, однако она не проинформировала об этом посольство РФ. Через несколько дней, 2 октября, сотрудники Корпуса Стражей Исламской революции выломали дверь в отеле, где находилась Юлия, и задержали ее, сообщил в фейсбуке журналист Борис Войцеховский.

По его словам, накануне Юзик дали совершить минутный звонок в Москву. В нем она успела сказать, что ее обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. В субботу, 5 октября, должен пройти суд, на котором Юзик могут дать до 10 лет тюрьмы. Пресс-атташе посольства России в Иране Андрей Ганенко рассказал, что точных данных о судебном слушании пока нет, передает ТАСС. Между тем, в Министерство иностранных дел РФ пригласили посла Ирана в России для прояснения обстоятельств.

На странице самой Юзик в фейсбуке появился пост, подписанный ее дочерью, в котором говорится, что женщина «знала, что может произойти такая ситуация, но поехала».

Юлия Юзик работала в ростовской «Комсомольской правде», потом перешла в федеральную редакцию «КП». С 2003 года занимается литературной работой и журналистскими расследованиями. В том же году выпустила книгу «Невесты Аллаха» о девушках-смертницах с Северного Кавказа, изданную затем в девяти других странах. С того же года занималась собственными журналистскими проектами.