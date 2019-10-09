В Сочи 19-летний мопедист с пассажиркой устроил лобовое ДТП

По предварительным данным, молодой человек около 22:00 ехал на мопеде Kymco по дороге Адлер — Красная Поляна. Мопедист выбрал небезопасную скорость и выехал на встречную полосу. Там он врезался в автомобиль Renault Logan.

В результате аварии 19-летняя пассажирка мопеда получила травмы — ее госпитализировали. Водителю мопеда назначили амбулаторное лечение.

В пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что у мопедиста не было водительских прав.