В Сочи 19-летний мопедист с пассажиркой устроил лобовое ДТП
В Сочи 8 октября 19-летний мопедист без прав устроил аварию
По предварительным данным, молодой человек около 22:00 ехал на мопеде Kymco по дороге Адлер — Красная Поляна. Мопедист выбрал небезопасную скорость и выехал на встречную полосу. Там он врезался в автомобиль Renault Logan.
В результате аварии 19-летняя пассажирка мопеда получила травмы — ее госпитализировали. Водителю мопеда назначили амбулаторное лечение.
В пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что у мопедиста не было водительских прав.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.