В Сочи 19-летний мопедист с пассажиркой устроил лобовое ДТП

Краснодарский край

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В Сочи 8 октября 19-летний мопедист без прав устроил аварию

По предварительным данным, молодой человек около 22:00 ехал на мопеде Kymco по дороге Адлер — Красная Поляна. Мопедист выбрал небезопасную скорость и выехал на встречную полосу. Там он врезался в автомобиль Renault Logan.

В результате аварии 19-летняя пассажирка мопеда получила травмы — ее госпитализировали. Водителю мопеда назначили амбулаторное лечение.

В  пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что у мопедиста не было водительских прав.

Мопедисты нередко становятся виновниками ДТП в Краснодарском крае. В Славянском районе 23 сентября 31-летний водитель, не имеющий прав, выехал в кювет и перевернулся. В августе водитель мопеда в Сочи сбил ребенка на «зебре» и скрылся.

Автомобили ГИБДД ДТП Сочи Транспорт

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