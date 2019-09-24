Мопедист без прав перевернулся в Краснодарском крае

Краснодарский край

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Водитель мопеда без прав 23 сентября перевернулся в кювет и получил травмы в Славянском районе

Авария произошла 23 сентября в 13:00 на дороге Славянск-на-Кубани — село Ачуево. По предварительным данным, 31-летний мужчина на мопеде Alpha не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Водитель получил травмы, его госпитализировали, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Известно, что у мопедиста нет прав, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Всего 23 сентября в крае произошло 27 аварий, в них погибли 3 человека, и еще 40 получили ранения.

Как писали Юга.ру, 18 сентября в Ейском районе машина вылетела в кювет и перевернулась. 41-летний водитель погиб.

ГИБДД ДТП Славянский район

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