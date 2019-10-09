Воспитанники детских домов посетили «М.Видео Electronics Show» по приглашению Страхового дома ВСК

Выставка электроники прошла в Москве 4-5 октября. Дети из детдомов по приглашению Страхового дома ВСК приняли участие в игровых состязаниях по FIFA 20 и Mortal Kombat 11 на консолях Xbox One X в специальной киберзоне ВСК. В VR-зоне был организован виртуальный футбольный симулятор. В завершение мероприятия дети продемонстрировали мастерство владения настоящим мячом. Все участники соревнований получили памятные подарки от ВСК.

Оба детских дома — «Каховские ромашки» и «Спутник» — находятся под опекой благотворительного фонда «Страна футбола», организованного российским вратарем Игорем Акинфеевым. ВСК совместно с фондом реализует социальный проект «Пенальти» в поддержку талантливых детей и начинающих молодых футболистов.

В рамках проекта каждый, кто приобретает полис ВСК по программам каско, страхования жилья, здоровья и путешествий, может получить страховую защиту на специальных условиях и внести свой вклад в развитие детско-юношеского спорта страны, поддержав талантливых футболистов. Для этого при покупке страховых продуктов на сайте или в мобильном приложении «ВСК страхование» нужно ввести промокод PENALTY. Часть средств, полученных от продажи полисов, будет направлена в благотворительный фонд «Страна футбола».