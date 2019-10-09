Воспитанники детских домов посетили «М.Видео Electronics Show» по приглашению Страхового дома ВСК
Воспитанники московских центров содействия семейному воспитанию «Каховские ромашки» и «Спутник» приняли участие в выставке «М.Видео Electronics Show — 2019»
Выставка электроники прошла в Москве 4-5 октября. Дети из детдомов по приглашению Страхового дома ВСК приняли участие в игровых состязаниях по FIFA 20 и Mortal Kombat 11 на консолях Xbox One X в специальной киберзоне ВСК. В VR-зоне был организован виртуальный футбольный симулятор. В завершение мероприятия дети продемонстрировали мастерство владения настоящим мячом. Все участники соревнований получили памятные подарки от ВСК.
Оба детских дома — «Каховские ромашки» и «Спутник» — находятся под опекой благотворительного фонда «Страна футбола», организованного российским вратарем Игорем Акинфеевым. ВСК совместно с фондом реализует социальный проект «Пенальти» в поддержку талантливых детей и начинающих молодых футболистов.
В рамках проекта каждый, кто приобретает полис ВСК по программам каско, страхования жилья, здоровья и путешествий, может получить страховую защиту на специальных условиях и внести свой вклад в развитие детско-юношеского спорта страны, поддержав талантливых футболистов. Для этого при покупке страховых продуктов на сайте или в мобильном приложении «ВСК страхование» нужно ввести промокод PENALTY. Часть средств, полученных от продажи полисов, будет направлена в благотворительный фонд «Страна футбола».
«Мы рады поддержать талантливых детей, чтобы они получили больше возможностей для обучения и реализации своего потенциала. Социальная ответственность — важная составляющая миссии нашей компании. Я надеюсь, что этот большой федеральный проект найдет народный отклик и поможет развитию юношеского, а в дальнейшем и всего российского футбола», — заключил председатель совета директоров ВСК Сергей Алексеевич Цикалюк.
Подробная информация о проекте доступна на сайте penalty.vsk.ru.
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