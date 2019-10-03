Страховая компания ВСК стала партнером интерактивной выставки «М.Видео Electronics Show»
Страховой дом ВСК выступит партнером выставки электроники «М.Видео Electronics Show — 2019», которая состоится 4-5 октября в Москве
На интерактивной выставке электроники, которая пройдет в «Крокус Экспо», ВСК представит свою киберзону, где все желающие смогут сразиться на одной из четырех игровых стоек в FIFA 20, Gears of War 5, Borderlands 3 и Mortal Kombat 11 на консолях Xbox One X. Компания также приготовила удобные гоночные кресла, в которых можно поиграть в Forza Horizon 4: LEGO Speed Champions. В VR-зоне у посетителей будет возможность сыграть в футбол в шлеме виртуальной реальности.
Кроме того, страховой дом проведет две лотереи. Для участия в первой необходимо посетить киберзону ВСК, скачать мобильное приложение «ВСК страхование» и подать заявку на участие. Победители получат ценные призы, в том числе планшет и игровую приставку.
Вторая лотерея станет благотворительной. В ней примут участие клиенты ВСК, которые купили страховку по промокоду PENALTY. Часть средств с каждого проданного по промокоду полиса перечисляется в благотворительный фонд «Страна футбола», учрежденный вратарем Игорем Акинфеевым. В лотерее разыграют мячи, перчатки и футболки с автографом российского голкипера.
«Мы рады стать партнером столь масштабного и яркого события в сфере цифровых технологий. Посетители получат возможность ознакомиться с самыми последними девайсами, а также весело провести время в развлекательных зонах, получить скидки и выиграть ценные призы. Выбранная концепция участия подчеркивает как нашу приверженность передовым технологиям, так и большое внимание к социальной ответсвенности компании», — рассказала руководитель департамента маркетинговых коммуникаций и PR Страхового дома ВСК Элеонора Марталлер.
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