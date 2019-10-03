Страховая компания ВСК стала партнером интерактивной выставки «М.Видео Electronics Show»

На интерактивной выставке электроники, которая пройдет в «Крокус Экспо», ВСК представит свою киберзону, где все желающие смогут сразиться на одной из четырех игровых стоек в FIFA 20, Gears of War 5, Borderlands 3 и Mortal Kombat 11 на консолях Xbox One X. Компания также приготовила удобные гоночные кресла, в которых можно поиграть в Forza Horizon 4: LEGO Speed Champions. В VR-зоне у посетителей будет возможность сыграть в футбол в шлеме виртуальной реальности.

Кроме того, страховой дом проведет две лотереи. Для участия в первой необходимо посетить киберзону ВСК, скачать мобильное приложение «ВСК страхование» и подать заявку на участие. Победители получат ценные призы, в том числе планшет и игровую приставку.