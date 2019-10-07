В Краснодаре состоялась битва молодых ученых Science Slam

Состязания представляли собой серию интеллектуальных поединков молодых ученых из кубанской столицы и немецкого города Карлсруэ. Задачей каждого спикера было за 10 минут оригинально рассказать о собственных исследованиях и достижениях в области науки или представить новую научную разработку. После этого публика выбирала лучшего спикера аплодисментами, победитель определялся с помощью шумомера.

В аудиторию Science Slam вошли студенты старших курсов, преподаватели вузов, молодые профессионалы из сферы технологий и IT и интересующиеся наукой люди. Вне конкурса в стендапе принял участие спикер от «Ростелекома», он рассказал аудитории о возможностях Единой биометрической системы.

«Серьезные научные разработки, поданные в нестандартной манере, — отличный способ привлечь внимание к науке, к последним достижениям в области технологий. Для "Ростелекома" это особенно актуально. Наши специалисты делают акцент на разработке и внедрении прогрессивных технологий, таких, например, как Единая биометрическая система и Умный дом, которые быстро становятся частью повседневной жизни и делают ее более комфортной и безопасной», — прокомментировал директор департамента внешних коммуникаций «Ростелеком-Юг» Вячеслав Плеханов.

Все участники и гости события получили призы и промокоды на бесплатное пользование сервисом Wink от «Ростелеком». Организатором мероприятия выступил просветительский проект «МатЧасть» — официальный соорганизатор российско-немецкого Science Slam в Краснодаре.