В Краснодаре состоялась битва молодых ученых Science Slam

Партнерский Краснодарский край

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Оператор связи «Ростелеком» выступил партнером битвы молодых ученых Science Slam, которая прошла в Краснодаре 5 октября

Состязания представляли собой серию интеллектуальных поединков молодых ученых из кубанской столицы и немецкого города Карлсруэ. Задачей каждого спикера было за 10 минут оригинально рассказать о собственных исследованиях и достижениях в области науки или представить новую научную разработку. После этого публика выбирала лучшего спикера аплодисментами, победитель определялся с помощью шумомера.

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В аудиторию Science Slam вошли студенты старших курсов, преподаватели вузов, молодые профессионалы из сферы технологий и IT и интересующиеся наукой люди. Вне конкурса в стендапе принял участие спикер от «Ростелекома», он рассказал аудитории о возможностях Единой биометрической системы.

«Серьезные научные разработки, поданные в нестандартной манере, — отличный способ привлечь внимание к науке, к последним достижениям в области технологий. Для "Ростелекома" это особенно актуально. Наши специалисты делают акцент на разработке и внедрении прогрессивных технологий, таких, например, как Единая биометрическая система и Умный дом, которые быстро становятся частью повседневной жизни и делают ее более комфортной и безопасной», — прокомментировал директор департамента внешних коммуникаций «Ростелеком-Юг» Вячеслав Плеханов.

Все участники и гости события получили призы и промокоды на бесплатное пользование сервисом Wink от «Ростелеком». Организатором мероприятия выступил просветительский проект «МатЧасть» — официальный соорганизатор российско-немецкого Science Slam в Краснодаре.

Читайте конспект:

Международный проект по популяризации науки Science Slam стартовал в 2006 году в Германии. Сейчас мероприятия под этим названием независимо друг от друга проводятся в ряде европейских стран. Первый Science Slam в Краснодаре прошел в феврале 2017 года. В марте 2018-го состоялась вторая встреча, в ноябре 2019-го — третья. Участники проекта рассказывали о когнитивных способностях низших приматов, выработке электроэнергии с помощью бактерий, клонировании краснокнижных растений, электродвигателях будущего, молекулярной кухне, генах, покемонах и многом другом.

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