Битва ученых из Германии и России пройдет на краснодарском Science Slam

В Краснодаре 5 октября в четвертый раз состоится состязание молодых ученых в формате баттла Science Slam

Участниками станут шесть молодых ученых из кубанской столицы и немецкого города Карлсруэ. Каждому спикеру предстоит за 10 минут оригинально рассказать о своих исследованиях и достижениях в области науки. В финале зрители аплодисментами выберут победителя.

Так, Йорг Хартманн выступит с темой «Унеси меня на Луну. Телескоп и любовь в ранней научной фантастике». Армен Бегларян расскажет, как измерить вес «ничто», Андрееа Питтер — о роли дофаминовых рецепторов в работе Супер Классного Фильтра. Российская команда поведает зрителям о фантастических галактиках и их обитании (Александра Гроховская), а также эволюции любопытства (Алексей Аникаев). Тема выступления Ивана Гуменюка еще не известна.

Событие пройдет в баре Sgt Pepper's Bar. Начало в 16:30, билеты можно приобрести по ссылке matchast.timepad.ru. Стоимость — 350 рублей, по студенческому билету — 250 рублей.

Международный проект по популяризации науки Science Slam стартовал в 2006 году в Германии. Сейчас мероприятия под этим названием независимо друг от друга проводятся в ряде европейских стран. Первый Science Slam в Краснодаре провели 16 февраля 2017 года. В марте 2018-го состоялась вторая встреча, в ноябре 2019-го — третья. На них рассказывали о когнитивных способностях низших приматов, выработке электроэнергии с помощью бактерий, клонировании краснокнижных растений, электродвигателях будущего, молекулярной кухне, генах, покемонах и многом другом.