Экс-депутат Новороссийска, оправданный по делу о пьяном ДТП, заставляет СМИ удалять публикации

Краснодарский край

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  • © Изображение пользователя Colin Behrens с сайта pixabay.com
    © Изображение пользователя Colin Behrens с сайта pixabay.com

СМИ сообщили, что бывший депутат гордумы Новороссийска Виталий Бут требует удалить из региональных изданий публикации о его причастности к автомобильной аварии, в которой в 2019 году пострадала 10-летняя девочка

Предыстория. 6 октября 2019 года СМИ сообщили, что депутата гордумы Новороссийска и гендиректора ФК «Черноморец» Виталия Бута подозревают в том, что 4 октября он сбил девочку на пешеходном переходе и уехал с места происшествия.

Сначала ГУ МВД по Краснодарскому краю не прокомментировало ситуацию, а 8 октября заявило, что 4 октября Бута арестовали на двое суток. На него составили три административных материала — ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (Оставление водителем места ДТП), ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ (Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего) и ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (Непрохождение медосвидетельствования).

11 апреля 2024 года «Коммерсантъ Кубань-Черноморье» сообщил, что несмотря на видео и показания свидетелей, ГИБДД не смогла доказать виновность депутата в суде. Октябрьский районный суд Новороссийска не увидел в деле доказательств того, что машиной, сбившей школьницу, управлял именно депутат.

Также «Коммерсантъ» сообщил, что после решения суда Бут подал иск против сайта «Блокнот Новороссийск» в связи с публикацией, озаглавленной «Депутат на дорогой иномарке сбил ребенка и скрылся с места аварии в Новороссийске». Бут решил, что новость «Блокнота» наносит ущерб его деловой репутации, а упоминаемые события — надуманные и недоказанные. Суд занял сторону истца, и «Блокноту Новороссийск» пришлось удалить сведения, «порочащие честь и достоинство Виталия Бута».

«Власть навязывает забвение как норму»:

«Кроме того, на основании данного судебного решения экс-депутат счел, что к порочащим его честь сведениям относятся любые публикации на любых интернет-ресурсах и в печатных изданиях, касающиеся информации о его личности и сведений о его участии в ДТП, произошедшем 5 октября 2019 года, сказано в претензии к «Ъ-Кубань», — сообщило издание.

Адвокат, консультирующий «Ъ-Кубань», пояснил, что Виталию Буту понадобится доказать, какие именно сведения не соответствуют действительности, так как сообщая о них издания ориентировались на постановление Октябрьского районного суда Новороссийска об аресте депутата и другие официальные релизы госорганов.

Как сообщали Юга.ру, 7 октября 2019 года, еще до сообщения об аресте Виталия Бута, партия «Единая Россия» приостановила его членство.

9 октября, уже после задержания, гордума Новороссийска удовлетворила заявление Бута о досрочном сложении депутатских полномочий, поданное по собственному желанию.

ГИБДД ДТП Журналистика Новороссийск СМИ Суд ФК «Черноморец» Чиновники

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