СМИ сообщили, что бывший депутат гордумы Новороссийска Виталий Бут требует удалить из региональных изданий публикации о его причастности к автомобильной аварии, в которой в 2019 году пострадала 10-летняя девочка

Предыстория. 6 октября 2019 года СМИ сообщили, что депутата гордумы Новороссийска и гендиректора ФК «Черноморец» Виталия Бута подозревают в том, что 4 октября он сбил девочку на пешеходном переходе и уехал с места происшествия.



Сначала ГУ МВД по Краснодарскому краю не прокомментировало ситуацию, а 8 октября заявило, что 4 октября Бута арестовали на двое суток. На него составили три административных материала — ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (Оставление водителем места ДТП), ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ (Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего) и ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (Непрохождение медосвидетельствования).

11 апреля 2024 года «Коммерсантъ Кубань-Черноморье» сообщил, что несмотря на видео и показания свидетелей, ГИБДД не смогла доказать виновность депутата в суде. Октябрьский районный суд Новороссийска не увидел в деле доказательств того, что машиной, сбившей школьницу, управлял именно депутат.

Также «Коммерсантъ» сообщил, что после решения суда Бут подал иск против сайта «Блокнот Новороссийск» в связи с публикацией, озаглавленной «Депутат на дорогой иномарке сбил ребенка и скрылся с места аварии в Новороссийске». Бут решил, что новость «Блокнота» наносит ущерб его деловой репутации, а упоминаемые события — надуманные и недоказанные. Суд занял сторону истца, и «Блокноту Новороссийск» пришлось удалить сведения, «порочащие честь и достоинство Виталия Бута».