Мэром Ялты стал бывший помощник Аксенова

Крым

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Депутаты Ялтинского городского совета утвердили Алексея Челпанова в должности главы администрации города

Помимо Челпанова, который в течение месяца исполнял обязанности главы города, на должность претендовал бывший управделами горсовета Ялты Валерий Малашин. Конкурсная комиссия ранее выбрала их среди пяти кандидатов. В ходе голосования депутаты поддержали кандидатуру Алексея Челпанова, сообщили в пресс-службе администрации Ялты.

Новый мэр сообщил, что в первую очередь в своей работе он уделит внимание трем направлениям: решению земельных вопросов, развитию курортной отрасли, а также повышению эффективности налогового администрирования путем системной работы с предпринимателями и работодателями региона.

Алексею Челпанову 43 года. С 1999 по 2006 годы проходил службу в органах внутренних дел, с 2006 по 2014 год — в органах госохраны, с 2014 по 2016 год был военнослужащим. С 2016 по 2018 годы был помощником председателя Совета министров Крыма Сергей Аксенова.

Как сообщали Юга.ру, Елена Сотникова, которая возглавляла Ялту с декабря 2017 года подала в отставку в апреле. До этого с июля 2017 года она занимала пост первого замглавы администрации — после ухода Андрея Ростенко.

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