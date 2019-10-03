«Краснодар» сегодня встретится с испанским «Хетафе» в матче Лиги Европы

Краснодарский край

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Футбольный клуб «Краснодар» во втором матче группового этапа Лиги Европы 3 октября сыграет с испанским «Хетафе»

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Игра начнется в 22:00 на стадионе «Краснодар». Это будет первый домашний матч «быков» в групповом этапе Лиги Европы. Напомним, что 19 сентября «Краснодар» потерпел разгромное поражение от швейцарского «Базеля» в первой игре евротурнира. Проигрыш черно-зеленых со счетом 5:0 стал самым крупным еврокубковой истории команды.

Синоптики обещают во время матча ясную погоду, температура воздуха — около 17 °С. В прямом эфире игру покажут на канале «Матч ТВ». Трансляция начнется в 21:50.

«Хетафе» станет пятой испанской командой, с которой «горожане» сыграют в еврокубках. Прежде они встречались с «Реалом Сосьедадом», «Сельтой», «Севильей» и «Валенсией».

Букмекеры считают фаворитом сегодняшнего порединка хозяев: коэффициент на победу «быков» — 2,4 (41%), на победу испанцев — 3,3 (29%), на ничью — 3,4 (30%).

ФК «Хетафе» — футбольный клуб из одноименного города недалеко от Мадрида в Испании. Клуб основали в 1946 году, он дважды был финалистом Кубка Испании, но упускал победу.

Краснодар ФК «Краснодар» Футбол

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