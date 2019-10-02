Погиб краснодарский политический деятель Михаил Велигодский

Краснодарский край

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Краснодарский общественный деятель Михаил Велигодский 2 октября ушел из жизни в возрасте 65 лет

Бывший член краснодарского отделения партии «Яблоко» погиб в ДТП. Машина, в которой ехал Велигодский, лоб в лоб столкнулась с автомобилем, который выехал на встречку, сообщил Obzor. На звонок по номеру телефона Велигодского ответил следователь. Кроме того, в своих соцсетях о смерти Михаила Велигодского написали его соратница по партии «Яблоко» Анна Митренко и координатор краснодарского отделения движения в защиту прав избирателей «Голос» Давид Канкия.

Кто такой Михаил Велигодский

Михаил Велигодский родился 27 июня 1954 в Краснодаре. Окончил физико-технический факультет КубГУ, получил дипломы Московского инженерно-физического института и Российской академии государственной службы. 

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В 90-е годы организовал ряд общественных объединений по защите прав акционеров, инвесторов, экологов, потребителей и налогоплательщиков. В 2005-2012 годах состоял в Общественном совете по развитию гражданского общества и прав человека при губернаторе Краснодарского края. Долгое время входил в Центральный совет партии «Яблоко», однако в 2013 году его исключили из краевого отделения партии. Сам Велигодский связал это с внутрипартийными интригами, писал «Кавказский узел».

С 2007 по 2014 год был директором краснодарского отделения движения в защиту прав избирателей «Голос», которое в 2014 году возглавил Давид Канкия.

Как пишет «Голос-инфо», Велигодский «был одним из первых организаторов независимого наблюдения в Краснодарском крае и вдохновил и воспитал целое поколение наблюдателей на юге страны».

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