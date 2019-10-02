Армавиру собираются присвоить звание «Город воинской доблести»

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко напомнил , что в декабре 2018 года кубанский парламент принял закон «О почетных званиях населенных пунктов Краснодарского края», предусматривающий присвоение почетных званий «Город воинской доблести», «Станица воинской доблести», «Рубеж воинской доблести». Закон был принят по инициативе губернатора для того, чтобы увековечить память погибших в годы Великой Отечественной войны.

В обсуждении участвовали депутаты ЗСК, заместитель директора департамента внутренней политики администрации края Татьяна Сигидина, глава города Андрей Харченко и председатель гордумы Александр Поляков, члены экспертно-консультативного совета при профильном комитете краевого парламента, представители ветеранских организаций Армавира и историки КубГУ, госархива края, Краснодарского историко-археологического музея-заповедника имени Е.Д. Фелицына.

«Уже два наших города — Темрюк и Крымск — обрели это звание. Сейчас с инициативой о присвоении звания "Город воинской доблести" выступили совет ветеранов, общественные организации и жители Армавира. Инициативу поддержали и его руководители», — сказал Юрий Бурлачко.

В ЗСК рассмотрение ходатайства о присвоении звания осуществляется в течение 60 дней. Далее его направят в краевой организационный комитет «Победа» для согласования.

Глава Армавира Андрей Харченко рассказал, что город был опорным стратегическим пунктом на Северном Кавказе, где была промышленность и железнодорожный узел. Армавирско-Майкопская оборонительная операция длилась 11 дней и сыграла большую роль в остановке противника на пути к майкопским и черноморским нефтяным запасам. Из Армавира ушли на фронт порядка 30 тыс. горожан, 12 тыс. из них не вернулись домой, более 6 тыс. мирных жителей погибли в период оккупации. Особое место в обороне города заняли выпускники Армавирской летной школы и участники партизанского отряда. Героями Советского Союза стали 20 уроженцев Армавира.